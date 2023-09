Happel-Renovierung? Stöger: „Da wirst du nichts Großes hinkriegen“

Die neusten Erkenntnisse über eine zukünftige Nutzbarkeit des Ernst-Happel-Stadion sorgen bei österreichischen Fußballfans für Aufregung. Die Stadt Wien stellt auch wegen des Denkmalschutzes maximal Anpassungen in Aussicht. Sky Experte Peter Stöger äußert sich zur schwierigen Frage der Notwendigkeit und Finanzierung einer möglichen neuen Arena.

„Ich weiß nicht, ob das ein österreichisches Problem ist, aber dann brauchen sie auch nichts renovieren, da wirst du nichts Großes hinkriegen“, sieht der langjährige Coach in den neuen Äußerungen nur halbe Lösungsansätze: „Ich weiß nicht, wofür du es wirklich brauchst. Entweder du baust was Neues oder die Kapazität der anderen Stadien reicht.“

Insgesamt sieht Stöger aber Investitionen in die Infrastruktur als notwendig an: „Sind wir froh, dass wir einen Campus kriegen. Die Nationen, die hinter uns im Ranking sind, haben das alles.“

Stöger: Neubau-Frage „auch ein Problem des Geldes“

Trotz den aktuellen Tendenzen der Teuerung spricht sich der langjährige Nationalspieler klar für Finanzierungen des Sports aus: „In Zeiten wie diesen ist es sicher auch ein Problem des Geldes. Dann muss man das aber auch so sagen. Ich bin der Meinung, da könnten wir ein gutes Stadion vertragen, aber ich weiß, dass wir in anderen Sportarten noch viel größere Probleme haben. In Sport zu investieren lohnt sich.“

(Red.)