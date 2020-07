Hartberg-Coach Schopp hält den Ball flach: “Es war ein erster Schritt und nicht mehr”

Der TSV Hartberg hat sich in eine vielversprechende Ausgangsposition für den letzten Europacup-Startplatz gebracht. Die Steirer siegten am Samstag im Final-Hinspiel des Bundesliga-Play-offs 3:2 bei Austria Wien (Spielbericht + VIDEO-Highlights). Damit hat die Mannschaft von Trainer Markus Schopp eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Mittwoch (20.30 Uhr/live und exklusiv auf Sky) in Hartberg.

Der Coach der Hartberger stellte sich unmittelbar nach Schlusspfiff den Sky-Mikrofonen: “Wenn man bei der Austria 3:2 gewinnt, dann ist das ein tolles Resultat. Eine ordentliche Vorstellung, auf der man aufbauen kann. Es hätte noch besser sein können. Es war ein erster Schritt und nicht mehr. Ärgerlich ist, dass wir wieder zwei Tore bekommen haben. Wir werden vor dem Rückspiel sicher nicht den Fehler machen, zu glauben, dass es leichter wird.”

(APA)