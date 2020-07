via

via Sky Sport Austria

Der TSV Hartberg hat sich im Hinspiel des EL-Playoff-Finales beim FK Austria Wien in eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am Mittwoch gebracht. Die Oststeirer konnten in Wien einen 3:2-Auswärtserfolg feiern.

TORE im VIDEO:

Tadic mit dem 1:0 für die Gäste

Video enthält Produktplatzierungen

Pichler trifft zum 1:1

Video enthält Produktplatzierungen



Tadic erzielt einen Doppelpack

Video enthält Produktplatzierungen

Dossou stellt auf 3:1 für die Hartberger

Video enthält Produktplatzierungen



FAK-Spieler Wimmer verkürzt auf 2:3

Video enthält Produktplatzierungen



Beitarsgbild: GEPA