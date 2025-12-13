Hartberg dreht Heimspiel gegen dezimierte WSG

Der TSV Hartberg hat in der ADMIRAL Bundesliga nach zwei erfolglosen Anläufen wieder einen Sieg eingefahren. Die Steirer setzten sich am Samstag nach einer Hälfte in Überzahl daheim gegen die WSG Tirol mit 2:1 durch und sind damit zumindest bis Sonntag Vierter.

Moritz Wels brachte die Gäste in Führung (48.), Jürgen Heil (64.) und Elias Havel (70./Elfmeter) sorgten für die Wende. Kurz vor der Pause wurden WSG-Profi David Kubatta und sein Coach Philipp Semlic ausgeschlossen.

Die Partie blieb lange Zeit ohne Höhepunkte, sieht man von einem Solo von Youba Diarra in der 22. Minute ab. Der Mittelfeldmann war bereits an WSG-Goalie Adam Stejskal vorbei, legte sich den Ball dann aber zu weit vor und kam dadurch nicht mehr zum Abschluss. Die WSG tauchte nur bei einem harmlosen Wels-Volley halbwegs vielversprechend vor dem gegnerischen Tor auf (30.) und schwächte sich kurz vor der Pause selbst.

Kubatta sah in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nach einer Freistoßentscheidung wegen Kritik an Schiedsrichter Stefan Ebner die Rote Karte, was Coach Semlic derart auf die Palme brachte, dass auch er die Rote Karte präsentiert bekam.

Trotz dieser Schwächung erwischten die Gäste nach dem Seitenwechsel einen optimalen Start – Nikolai Baden Frederiksen spielte einen Freistoß flach in den Sechzehner, Wels war schneller als die TSV-Abwehr und überwand Goalie Anmar Helac, den Ersatzmann des gesperrten Tom Hülsmann, mit einem scharfen Schuss unter die Latte.

Hartberg wurde in Überzahl stärker

In der Folge jedoch musste die WSG ihrer numerischen Unterlegenheit Tribut zollen. Hartberg wurde stärker und jubelte dank Heil über den Ausgleich. Der Kapitän schlenzte den Ball sehenswert über Stejskal hinweg ins lange Eck. Sechs Minuten später ging der eingewechselte Lukas Fridrikas nach einem Zweikampf mit Marco Boras relativ leicht zu Boden, Ebner entschied auf Elfmeter, der VAR hatte keine Einwände, und Havel verwertete sicher.

Anschließend kämpften die Tiroler tapfer darum, die zweite Niederlage in Folge zu vermeiden. Eine ernstzunehmende Chance spielten die Wattener allerdings nicht mehr heraus, weshalb sie in der Tabelle weiterhin auf Rang zehn liegen. Zu allem Überfluss musste auch noch Schlüsselspieler Matthäus Taferner schon in der ersten Hälfte mit einer Fußverletzung vom Platz.

Alle Tore im Video

0:1 Moritz Wels (48.)

1:1 Jürgen Heil (64.)

2:1 Elias Havel (70./Elfmeter)

(APA) / Artikelbild: GEPA