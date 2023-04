Hartberg gewinnt Kellerduell in Ried

Der TSV Hartberg hat das Kellerduell der Fußball-Bundesliga gegen die SV Ried gewonnen und damit einen richtungsweisenden Sieg in der Quali-Gruppe gefeiert. Die Oststeirer setzten sich am Samstag im Innviertel verdient mit 3:1 (1:0) durch und verschafften sich dadurch etwas Luft im Abstiegskampf. Die über weite Strecken schwachen Rieder unterlagen auch im dritten Saisonduell gegen Hartberg und liegen weiter am Tabellenende.

Donis Avdijaj (19.) mit seinem ersten Tor seit seiner Rückkehr im Winter nach Hartberg und Jürgen Heil (63.) brachten die Mannschaft von Trainer Markus Schopp in Führung. „Joker“ Markus Gragger (72.) machte das Spiel in der Schlussphase noch einmal spannend. Doch der ebenfalls eingewechselte Dominik Prokop sorgte für die Entscheidung (83.). Der Rieder Luca Kronberger, in der 67. Minute in die Partie gekommen, sah in der Nachspielzeit (94.) die Gelb-Rote Karte.

Die zuvor punktegleichen Hartberger haben nach der zweiten von zehn Runden im Abstiegskampf drei Punkte Vorsprung auf die Elf von Maximilian Senft. Auch das direkte Duell spricht für den TSV, die Rieder sind hingegen im eigenen Stadion schon seit sechs Ligaspielen sieglos und haben jetzt zwei Punkte Rückstand auf Altach.

Bei den Riedern, die genauso wie die Hartberger das erste Spiel der Quali-Gruppe verloren haben, durfte im Vergleich zum Cup-Aus am Mittwoch bei Rapid (1:2) unter anderem Stürmer Christoph Monschein beginnen. Hartberg-Coach Schopp, der auf den gesperrten Lukas Fadinger verzichten musste, nahm drei Veränderungen vor und probierte es im Mittelfeld mit einer Doppel-Sechs. Zumindest in der Anfangsphase funktionierte das neue System, die Oststeirer starteten vor 2.850 Zuschauern sehr motiviert in die Partie.

Die erste Großchance auf die Führung vergab Heil noch, aus aussichtsreicher Position traf der Hartberg-Kapitän den Ball nicht richtig (11.). Wenig später ging die Schopp-Truppe aber verdient in Führung. Nach einem Ballverlust im Spielaufbau der Innviertler legte sich Ruben Providence den Ball erst zu weit vor, Ried-Goalie Samuel Sahin-Radlinger konnte den Ball allerdings nur kurz abprallen lassen. Avdijaj blieb von der Strafraumgrenze souverän.

In der Folge hatten die Hartberger das 2:0 auf dem Fuß, doch der starke Sahin-Radlinger parierte unter anderem gegen Dominik Frieser (23.) und Mamadou Sangare (40.). Avdijaj hatte zudem zwei weitere gute Möglichkeiten (26., 33.). Die Rieder fielen zunächst nur durch eine Vielzahl an Fehlpässen auf, offensiv fand die Senft-Elf überhaupt nicht statt und wurde dementsprechend mit einem Pfeifkonzert in die Halbzeitpause verabschiedet.

Senft reagierte mit einem Dreifachwechsel, seine Truppe kam deutlich verbessert zurück auf den Rasen. Leo Mikic scheiterte in der 49. Minute völlig freistehend aus acht Metern vor Hartberg-Tormann Raphael Sallinger. Während die Rieder nun auf den Ausgleich drückten, schalteten die Oststeirer in den Verwaltungsmodus. Nach einem Konter durften aber wieder die Gäste jubeln, Heil überlupfte Sahin-Radlinger eiskalt. Die Senft-Elf schöpfte aber noch einmal Hoffnung, als Gragger den Ball nach einem Gestocher über die Linie drückte.

Eine kuriose Aktion brachte allerdings die Vorentscheidung zugunsten der Steirer: Prokop lief alleine auf das Ried-Tor zu, die Verteidigung der Innviertler stellte aufgrund einer möglichen Abseitsstellung ihre Arbeit ein. Der Hartberg-Profi überspielte Sahin-Radlinger und ließ zwei Rieder ins Leere rutschen, ehe er ins leere Tor einschob.

Alle Tore im Video

0:1 Donis Avdijaj (19.)

0:2 Jürgen Heil (63.)

1:2 Matthias Gragger (72.)

1:3 Dominik Prokop (83.)

(APA)

Bild: GEPA