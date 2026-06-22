Hartberg gibt zwei Vertragsverlängerungen bekannt

Der TSV Hartberg hat die Verträge von Torhüter Luka Maric (23) und Mittelfeldspieler Jonas Karner (21) vorzeitig bis Sommer 2028 verlängert.

Maric steht seit 2024 bei den Oststeirern unter Vertrag und kam bisher einmal für die Profis zum Einsatz. Karner ist ein Hartberger Eigengewächs, das über die Akademie des SK Sturm Graz den Weg zurück zum TSV fand. In der vergangenen Saison absolvierte der 21-Jährige einen Bundesliga-Einsatz und hatte zudem Anteil am Aufstieg der Amateurmannschaft in die Regionalliga.

Trainer Markus Schopp zeigt sich erfreut: „Mit den Vertragsverlängerungen von Jonas Karner und Luka Maric schafft der TSV Hartberg frühzeitig Planungssicherheit und setzt ein weiteres Zeichen für nachhaltige Kaderentwicklung und Kontinuität. Beide Spieler wurden auf meinen Wunsch verlängert und haben das Potenzial, den nächsten Schritt mit uns gemeinsam zu gehen.“