Hartberg leiht alten Bekannten aus – Verteidiger wechselt nach Polen

via

via Sky Sport Austria

TSV Hartberg holt einen alten Bekannten in die Oststeiermark zurück!

Youba Diarra wird bis Juni 2022 wieder im Dress der Hartberger auflaufen, der von Meister Red Bull Salzburg ausgeliehen wird. Bereits 2018 spielte der 23-Jährige für den TSV Hartberg, er absolvierte jedoch nur zwölf Pflichtspiele, da der Mann aus Mali einen Kreuzbandriss im Oktober 2018 erlitt.

Auch bei seinen weiteren Stationen beim 1.FC St. Pauli und New York Red Bulls blieb Diarra vom Verletzungspech nicht fern, in Hartberg soll er wieder zu Spielzeit kommen.

obmann und Geschäftsführer Erich Korherr: „Wir freuen uns sehr, Youba Diarra wieder zurück in Hartberg zu haben. Dafür möchten wir uns auch bei Red Bull Salzburg für die Unterstützung und Ermöglichung der Leihe herzlichst bedanken. Youba war damals im zentralen Mittelfeld eine absolute Schlüsselfigur, seine starken Leistungen aus den drei Monaten sind noch gut in Erinnerung. Er hat eine lange Leidenszeit hinter sich, ist nun aber wieder topfit und brennt auf Einsätze. Wir können ihm die Möglichkeit geben, auf hohem Niveau wieder in Ruhe zu alter Stärke zurückzufinden. Youba ist menschlich und sportlich eine Bereicherung für Hartberg.“

Stec-Wechsel fix

Bei den Oststeirern gibt es auch einen Abgang. Rechtsverteidiger David Stec wechselt zu Lechia Gdanzk nach Polen.

(Red./Presseaussendung TSV Hartberg)/Bild: GEPA