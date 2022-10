Sechs Auswärtsspiele in Hütteldorf – nur eine Niederlage. Hartberg performt auf dem grün-weißen Untergrund in Wien-Penzing. Das Tabellenschlusslicht aus der Oststeiermark benötigt dringend Punkte, um das Formtief in ein Hoch umzuwandeln und die rote Laterne so rasch wie möglich abzugeben.

Besonders bei Rapid können die Hartberger glänzen, in den sechs bisherigen Auswärtsspielen in der Bundesliga gewinnen die Steirer dreimal, holen zwei Remis und haben bislang nur ein Spiel verloren.

Video: Hartberg-Trainer Klaus Schmidt im Sky-Interview vor der Partie