Hartberg muss wochenlang auf Offensivkraft verzichten

Schlechte Nachrichten für den TSV Hartberg!

Die Steirer müssen mehrere Wochen auf Offensivspieler Jed Drew verzichten. Wie der Klub bekanntgab, zog sich der Australier eine Rückenverletzung zu.

Der 22-Jährige war in dieser Saison eine fixe Größe unter Trainer Manfred Schmid und stand in allen Partien außer dem Auftaktspiel in der Startelf. Mit zwei Treffern und einer Vorlage war Drew zudem direkt an drei der insgesamt sieben Hartberger Saisontore beteiligt.

(Red.) Foto: GEPA