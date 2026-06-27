Hartberg siegt im Test – Altach unterliegt St. Gallen

Der TSV Hartberg feiert in der Vorbereitung einen 3:1-Testspielsieg gegen Admira Wacker.

Dalpiaz bringt die Steirer in Führung, Postl und Korherr sorgen für die weiteren Treffer. Für die Admira erzielt Forst das zwischenzeitliche Tor.

Der SCR Altach muss sich im Test dem Schweizer Erstligisten FC St. Gallen mit 2:3 geschlagen geben. Benedikt Zech und Yann Massombo treffen für die Vorarlberger, können die Niederlage gegen den Schweizer Klub aber nicht verhindern.