Torreicher Erfolg trotz Hitze: Rapid gewinnt erstes Testspiel

Der SK Rapid eröffnet seine Saison-Vorbereitung mit einem klaren 4:1-Testspiesieg im Wiener Duell gegen den Floridsdorfer AC.

Gegen die Zweitligisten gerieten die Hütteldorfer zwar nach nicht einmal einer Minute in Rückstand, drehten die Partie aber schon nach elf Minuten durch Tore von Ercan Kara (9.) und Moulaye Haidara (11.). Letzterer erhöhte nach Demir-Vorarbeit nach 36 Minuten auf 3:1. Für den Endstand sorgte Marco Tilio per Weitschuss in der 67. Minute.

Neben zwei Stangenschüssen für Rapid wurden die beiden Spielhälften jeweils zweimal für Trinkpausen unterbrochen, um auf die enorme Hitze zu reagieren.