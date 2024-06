Hartberg startete in Saisonvorbereitung – Entrup vor Absprung

Als letzter der zwölf Bundesligisten ist am Donnerstag der TSV Hartberg in die Saisonvorbereitung gestartet. Jener Kicker, der aktuell die Schlagzeilen bestimmt, war nicht dabei.

Ob der bei der EM weilende Stürmer Maximilian Entrup überhaupt noch einmal in der Oststeiermark aufschlägt, ist fraglich. Laut Medienberichten dürfte der 26-Jährige vor einem 1,3-Millionen Euro Transfer von Salzburg nach LASK stehen. Mit Justin Omoregie kommt ein Leihspieler von Salzburg nach Hartberg.

Offiziell dürfte Entrups Wechsel erst nach einem Medizincheck werden, den der Angreifer nach der EURO absolvieren wird. „Max ist ganz normal hier. Keiner hat das Camp verlassen, um irgendwo Medizinchecks oder ähnliches zu machen“, versicherte ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel, dessen Team sich in Berlin auf das EM-Achtelfinale gegen die Türkei (Dienstag) vorbereitet.

Neuzugänge bereits an Bord

Dessen ungeachtet bat Markus Schopp in Hartberg zu Leistungstests, auch die bisherigen Neuverpflichtungen waren an Bord. Die Offensivspieler Elias Havel und Aaron Sky Schwarz sind vom LASK bzw. Rapid ausgeliehen, der Niederländer Nelson Amadin (zuletzt Schalke 04 II) wurde hingegen für zwei Jahre fix verpflichtet. Mittelfeldmann Omoregie wurde für eine Saison vom Vizemeister geholt. Der U21-Teamspieler spielte in der abgelaufenen Saison beim FC Liefering.

Schopp freute sich über den jüngsten Zugang. „Er ist universell einsetzbar, sehr flexibel und passt genau in die Idee, wie wir uns entwickeln wollen“, sagte der TSV-Chefcoach. Das erste Testspiel gegen Hertha Wels steht am Samstag (16.00 Uhr in Wolfsegg am Hausruck) an, am Montag geht es für eine Woche auf Trainingslager nach Obertraun.

(APA)/Beitragsbild: GEPA