Hartberg vermeldet Neuzugang und vier Abgänge

Der TSV Hartberg hat am Montagvormittag fünf Transfers vermeldet. Während mit Maximilian Fillafer ein Mittelfeldspieler in die Oststeiermark wechselt, verlässt ein Quartett den Klub.

Der 18-jährige Fillafer spielte zuletzt für den SV Spittal/Drau und unterschreibt in Hartberg einen Vertrag bis Sommer 2026.

„Ich bin überglücklich, dass ich hier in Hartberg bin und freue mich riesig auf die neue Challenge. Ich werde alles geben, dass ich der Mannschaft helfen kann und freue mich auf eine geile Saison. Die Mannschaft hat mich richtig gut aufgenommen und ich habe mich ab dem ersten Tag wohl gefühlt„, sagt Fillafer zum Transfer

Trainer Markus Schopp freut sich auf den Neuzugang: „Max ist ein Spieler, der eine unglaubliche Dynamik und Schnelligkeit mitbringt. Er ist noch sehr jung, wissbegierig und ein Spieler, der uns etwas geben kann, was wir in dieser Form nicht in der Mannschaft haben. Daher gilt es den nächsten Entwicklungsschritt gemeinsam zu gehen und ihn an dieses Niveau heranzuführen. Es wird eine extrem spannende Reise mit ihm.“

Vier Abgänge

Gleichzeitig mit dem Neuzugang verlassen gleich vier Spieler den TSV Hartberg. Patrick Farkas wechselt zum SV Oberwart. Der Regionalligist hatte den Transfer bereits in der vergangenen Woche bekanntgegeben. Bis zum Winter wird Farkas weiterhin für die Hartberger im Scouting tätig sein. Der Burgenländer absolvierte 33 Spiele für den TSV Hartberg.

Auch Philipp Sturm (UFC Siezenheim), Jakob Knollmüller und Patrick Gante (beide Lafnitz) verlassen den Bundesligisten.

