Hartberg verpflichtet Ex-Salzburg-Verteidiger Farkas

Der 29-jährige Rechtsverteidiger Patrick Farkas wechselt im Winter-Transferfenster vom Schweizer Erstligisten FC Luzern zum TSV Egger Glas Hartberg und unterzeichnet ein Arbeitspapier bis Sommer 2024.

Der Burgenländer aus Oberwart kehrt damit in die Nähe seiner Heimat zurück. Farkas verfügt über eine viel Erfahrung in der österreichischen Bundesliga. Acht Jahre beim SV Mattersburg, und vier Saisonen beim Serienmeister FC Red Bull Salzburg, ehe vergangenen Sommer der Sprung in die Schweiz folgte. Patrick Farkas hat 222 Bundesliga-Spiele in den Beinen. Dabei gelangen ihm 6 Tore und 23 Assists.

Im Oktober 2019 zwang ihn ein Schlaganfall zu einer Pause. Ein Loch im Herz sei die Ursache gewesen, bei einer Krafteinheit habe sich ein Gerinnsel gelöst. Seine rechte Körperhälfte sei in der Folge gelähmt gewesen.

„Ich habe jetzt ein halbes Jahr in Luzern hinter mir. Eine sehr bedeutsame Zeit, die nicht einfach für mich war. Viele verlorene Spiele, die Verletzung und keine Familie dort. Ich habe aber sehr viel gelernt in der Schweiz, du fühlst dich dann aber nicht wohl, und man sucht deshalb nach Lösungen, die mir jetzt Hartberg geboten hat“, sagt Farkas.

Artikelbild: GEPA