Hartberg verpflichtet U20-Teamspieler aus Ghana

Der TSV Hartberg präsentiert am Deadline Day der ADMIRAL Bundesliga einen neuen Angreifer: Der 18-jährige Musibau Aziz wechselt in die Oststeiermark.

Der U20-Teamspieler aus Ghana wechselt aus seiner Heimat vom Dreams FC zum TSV und soll als Perspektivspieler langfristiger Teil des Kaders werden.

Hartberg-Obmann Korherr: Verpflichtung als „langfristiges Projekt“

„Musibau Aziz ist ein Talent aus Ghana und ein äußerst spannender Spieler. Wir sehen ihn als langfristiges Projekt und sind überzeugt, dass er sich bei uns sehr gut weiterentwickeln wird. Wir hoffen, dass er in weiterer Folge wertvolle Einsatzzeiten sammeln kann und zukünftig eine echte Verstärkung für unsere Mannschaft wird“, erklärt Obmann Erich Korherr via Aussendung.

(Red.)

Beitragsbild: Imago.