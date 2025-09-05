WAC präsentiert neuen Mittelfeldspieler

Der Wolfsberger AC hat am Deadline Day die Verpflichtung von Tochukwu Micheal Raymond verkündet.

Der zentrale Mittelfeldspieler kommt vom Remo Stars FC aus der ersten nigerianischen Liga ins Lavanttal und unterschreibt bei den Wolfsbergern einen Vertrag über drei Jahre.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

In den vergangenen Wochen war der 21-jährige Nigerianer für sein Heimatland bei der afrikanischen Nationenmeisterschaft im Einsatz, bevor er nach Abwicklung der VISA-Modalitäten in Wolfsberg erwartet wird.