Hartbergs Horvat spricht über Ausschluss

In der 7. Runde der ADMIRAL Bundesliga empfängt der SK Sturm den TSV Hartberg. Bereits in der 12. Minute sieht Matija Horvat nach einer strittigen Situation mit Grazer Stürmer Emanuel Emegha die rote Karte. Danach kämpfen die Hartberger mit einem Mann weniger. Der Defensivspieler sieht kein Foul und spricht großes Lob an seine Mannschaft aus. „Das ist ein extrem wichtiger Punkt für uns heute“, so der 23-jährige.