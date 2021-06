Hartbergs Testspiel-Programm steht fest

Am Mittwoch, den 16. Juni 2021 startet der TSV Hartberg mit der ersten Trainingseinheit in die Vorbereitungsphase. Die alljährlichen sportmedizinischen Leistungstests sind der Startschuss in die bereits vierte Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte. In den einmonatigen Vorbereitung stehen sieben Testspiele am Programm.

Testspielmarathon mit einem Kracher beim Jubiläumsspiel

Los geht es mit einem Test gegen den burgenländischen Landesligisten SC Pinkafeld. Gespielt wird am Samstag, den 19. Juni (Ankickzeit offen). Eine Woche später kommt es endlich wieder einmal zum ewigen Regionalliga-Kracher beim SC Weiz (26. Juni, 18:30 Uhr). Zur Jahresteilung am 30. Juni (Mittwoch) empfängt der TSV Hartberg Zweitligist Vorwärts Steyr. Dieses Spiel findet jedoch unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Der Juli beginnt mit dem Oststeirerderby gegen die beste steirischen Mannschaft in der abgelaufenen Zweitliga-Saison SV Lafnitz. Gekickt wird am 3. Juli (Ankickzeit offen) in Lafnitz.

Das beinahe schon halbjährliche Kräftemessen mit den obersteirischen Kollegen aus Kapfenberg darf natürlich auch in dieser Sommervorbereitung nicht fehlen. Hartberg gegen Kapfenberg steigt am Mittwoch, den 7. Juli (Ankick 18 Uhr) in der Profertil Arena Hartberg.

Zwei Tage später, am Freitag, den 9. Juli steigt der Testspielkracher schlechthin. Anlässlich des 100-jährigen Vereinsjubiläums von Großpetersdorf kommt es im Burgenland zum Duell TSV Hartberg gegen den russischen Topklub Lok Moskau. Ankick 18:30 Uhr. Den letzten Feinschliff, bevor es ans Eingemachte geht, gibt’s am Dienstag (13. Juli, 18:30 Uhr) auswärts beim burgenländischen Landesligisten SV Oberwart.

Pflichtspielstart im UNIQA ÖFB Cup

Das Pflichtspieljahr beginnt für die Schopp-Truppe am 16./17./18. Juli 2021 im UNIQA ÖFB Cup. Die Auslosung für die erste Runde findet am 26. Juni 2021 statt. Die erste Runde der neuen Bundesliga Saison 2021/2022 steigt am 23./24./25. Juli 2021 (Gegner & Ort offen).

Quelle: TSV Hartberg

Artikelbild: GEPA