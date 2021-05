Hasenhüttl fordert Maßnahmen gegen Rassismus

Ralph Hasenhüttl hat nach Vorfällen um seinen Spieler Nathan Tella Maßnahmen gegen Rassismus in sozialen Netzwerken gefordert. “Wir brauchen Änderungen. Das ist jedem klar, also machen wir es. Worauf warten wir noch?”, sagte der steirische Trainer vom FC Southampton.

Der 21-jährige Tella war nach der 0:2-Niederlage von Southampton am Samstag gegen Liverpool auf Instagram rassistisch beschimpft worden. Tella machte mittels Screenshots publik. “Jünger oder älter oder in welcher Position auch immer er (Tella) ist, das ist niemals akzeptabel, und das ist, was geändert gehört”, betonte Hasenhüttl.

(APA)/ Bild: Imago