Hasenhüttl-Team Southampton gegen Wolverhampton im Pech

Ein bitteres Ergebnis für das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl.

Southampton verliert auswärts gegen Wolverhampton mit 1:3. Southampton startete gut in die Partie, doch die „Wolves“ gingen in der 37. Minute per Strafstoß durch Raul Jimenez in Führung. Die „Saints“ sind zwar die überlegenere Mannschaft, doch Conor Coady bringt Newcastle in der 59. Minute mit 2:0 in Führung.

Die Hasenhüttl-Elf kommt aber noch einmal ran, in der 84. Minute bringt Kapitän James Ward-Prowse mit dem Anschlusstreffer wieder ins Spiel. In der 91. Minute entscheidet aber Adama Traore mit seinem Treffer zum 3:1 das Spiel.

Southampton ist nach der Niederlage auf Platz Zwölf, Wolverhampton bleibt auf dem achten Rang.

Bild: Imago