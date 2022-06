Hasenhüttls Southampton holt Torhüter von ManCity

Der FC Southampton mit Trainer Ralph Hasenhüttl hat einen neuen Tormann verpflichtet.

Nach den Abgängen von Fraser Foster und Willy Cabalero waren die Saints gezwungen einen neuen Torhüter zu verpflichten. Mit Gavin Bazunu hat sich Southampton nun einen neuen Schlussmann geangelt.

Der 20-Jährige kommt von Meister Manchester City und untschreibt beim Hasenhüttl-Klub einen Vertrag bis 2027. In der abgelaufenen Spielzeit bestritt der Ire 44 von 46 Spielen in der League One beim FC Portsmouth, die den zehnfachen Nationalspieler ausgeliehen hatten.

#SaintsFC is delighted to announce the signing of Gavin Bazunu from @ManCity on a five-year deal! 😇 — Southampton FC (@SouthamptonFC) June 17, 2022