Hat Sturm Graz ein chilenisches Offensivtalent auf dem Zettel?

Laut der chilenischen Ausgabe der Sportzeitung „As“ soll der SK Puntigamer Sturm Graz Interesse an dem chilenischen Offensivtalent Gonzalo Tapia haben. Allerdings soll auch der Kooperationspartner der Lustenauer Austria, Clermont Foot, Gefallen an dem 20-jährigen Chilenen gefunden haben.

Wer ist Gonzalo Tapia? Der 20-Jährige Chilene spielt aktuell bei CD Universidad Católica in der höchsten chilenischen Liga. Er spielte meistens auf der Position des Rechten Flügel, kam allerdings in der Vergangenheit auch über den Linken Flügel. Zudem agierte er auch einige Mal auf der Zehner-Position und im Sturm, was den Vereinsverantwortlichen von SK Sturm Graz durchaus imponieren könnte, da die Blackies unter Trainer Christian Ilzer in einem 4-4.2-System mit Raute spielen.

Seine bisherigen Einsatzzahlen und Erfolge lassen sich sehen: In seinen ersten drei Spielzeiten bei seinem Verein kam er auf wettbewerbsübergreifend 50 Spiele, wo er sechs Treffer und drei Assists beisteuerte. Mit 33 Spielen und 5 Scorerpunkten in der abgelaufenen Saison 2022, lieferte er bisher seine beste Spielzeit ab. Weiters gewann er mit CD Universidad Católica bereits zwei Mal die chilenische Meisterschaft.

Auch wenn er noch keinen Einsatz in der Nationalmannschaft bisher absolvierte, gilt er in seinem Heimatland als zukünftiger Leistungsträger im Team. Ein Wechsel nach Europa, u.a. eventuell nach Österreich, könnte dementsprechend dann der nächste logische Schritt sein.

Tapia hat bei seinem Klub noch einen gültigen Vertrag bis Ende 2024. Allerdings soll er, aufgrund einer Ausstiegsklausel, für 2 Mio. € Ablöse zu haben sein.

