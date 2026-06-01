„Hat uns neue Erkenntnisse gebracht“ – Die Stimmen zu Österreich gegen Tunesien

Generalprobe geglückt: Das ÖFB-Team hat Tunesien im letzten Testspiel vor der WM mit 1:0 besiegt und nochmals Selbstvertrauen für das bevorstehende Großereignis gesammelt.

Die Elf von Teamchef Ralf Rangnick musste ab der 37. Minute in Unterzahl agieren. Konrad Laimer verhinderte mit einem Handspiel eine Torchance für Tunesien und sah nach VAR-Check die Rote Karte. Die Reaktionen im Überblick.

Alle Stimmen zu Österreich gegen Tunesien

Ralf Rangnick (ÖFB-Teamchef/via Servus TV): „Die erste Halbzeit hat mir nicht ganz so gut gefallen. Im letzten Drittel waren wir oft technisch nicht sauber genug. Dann hat die Rote Karte von Konni Laimer das Spiel komplett verändert. Die zweite Halbzeit hat mir sehr gut gefallen. Wir waren am Schluss dem zweiten Tor näher als Tunesien dem Ausgleich. Es hat uns neue Erkenntnisse gebracht. Die beiden Youngsters, Carney und Paul, haben es richtig gemacht gegen den Ball. Wir haben heute einiges Neues gesehen, was durchaus auch für das erste Spiel zu berücksichtigen ist. In der zweiten Halbzeit hatten wir das Spiel mehr unter Kontrolle als in der ersten Halbzeit. Die Jungs haben jetzt zwei Tage frei und am Donnerstag in der Früh fliegen wir nach Los Angeles.“

Zu seiner Zukunft: „Es ist kein Geheimnis, dass ich mich sehr wohl fühle in Österreich und ich mich seit einigen Jahren hier zuhause fühle.“

Marcel Sabitzer (ÖFB-Torschütze): „Wir haben uns in der Halbzeit noch einmal gesammelt und ein bisschen was verändert. Wir haben auf Konter gespielt und hatten gute Umschaltmomente. Es war jetzt kein Weltspiel, aber den Umständen entsprechend schon ordentlich. Bis zur Roten Karte haben wir das Learning, dass wir gegen tiefstehende Gegner bessere Lösungen finden müssen. Wenn wir gegen den Ball gut arbeiten, sind wir sehr gefährlich und stark. Wir brauchen einen guten Mix zwischen Ballbesitz und gegen den Ball. Wenn wir das beides draufhaben, sind wir eine sehr gute Mannschaft.“

David Alaba (ÖFB-Kapitän): „Wir haben gezeigt, dass wir mit einem Mann weniger trotzdem ein gewisses Level spielen können. Dementsprechend sind wir zufrieden mit unserer Leistung. Der Spirit unserer Mannschaft ist ein großes Plus, aber auch die Qualität, die wir haben. Gepaart mit dem Teamgeist, dem Willen und Ehrgeiz sind wir schwer zu schlagen.“

Mwene: „Guter letzter Test“

Konrad Laimer (ÖFB-Verteidiger): „Ich dachte, vielleicht zeigt er ein wenig Fingerspitzengefühl, weil es ein Freundschaftsspiel ist. Wenn man auf die Regeln schaut, ist es auch eine richtige Entscheidung. Im ersten Moment dachte ich, wie blöd kann man sein, dass man in einem Freundschaftsspiel Rot bekommt und dann beim ersten Spiel gesperrt ist. Mit einem blauen Auge davongekommen. Ein Riesenkompliment an die Mannschaft, wie sie in der zweiten Halbzeit mit einem Mann weniger gespielt und auch verdient gewonnen hat.“

Marko Arnautovic (ÖFB-Stürmer): „Wir wollten das Spiel gewinnen, das haben wir getan. In der ersten Halbzeit hätten wir es besser machen können. Wir gehen mit einem sehr guten und positiven Gefühl nach Amerika. Ich konzentriere mich voll und ganz auf die WM und freue mich darauf. Ich werde sicher zurückkommen und mich verabschieden.“

Sasa Kalajdzic (ÖFB-Stürmer): „Die Mentalität ist bei dieser Mannschaft sowieso in jedem Spiel top. Der Sieg geht auch in Ordnung. Wir hatten noch die ein oder andere Chance. Ich bin froh über den Sieg und stolz auf die Mannschaftsleistung. Ich freue mich auf die ein, zwei Tage, die ich mit meiner Familie verbringen kann. Dann geht es los in die USA und ich habe richtig Bock darauf.“

Alexander Schlager (ÖFB-Torhüter): „Der Spielverlauf war nicht optimal, aber es zeigt, welche Energie in der Mannschaft steckt. Der Gegner hat es uns nicht leicht gemacht in der ersten Halbzeit. Wir haben dann nach Ballverlust nicht das direkte Gegenpressing gefunden, sondern haben ein bisschen zu viel Räume hergegeben und ihnen auch die eine oder andere Standardsituation geschenkt. In Summe haben wir es mit ein bisschen Glück doch großteils gut verteidigt. Am Ende des Tages zählt, dass wir heute gewonnen haben. Wir wissen, welchen Wert Baumi nicht nur als Spieler, sondern auch als Person in der Mannschaft hat. Deswegen drücken wir ihm die Daumen, dass es nichts Gröberes ist.“

Sabri Lamouchi (Tunesien-Teamchef): „Uns hat es ein bisschen an Reife gefehlt. Wir haben es in Überzahl nicht geschafft, ein Tor zu erzielen. Wir hätten mehr Geduld gebraucht und die Österreicher laufen lassen müssen. Ich finde es nicht richtig, dass der Schiedsrichter Laimer Rot gezeigt hat. Ich hätte lieber elf gegen elf weitergespielt.“

(APA) / Foto: GEPA