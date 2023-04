„Schlaflose Nächte auf Schalke“: Bleibt Leihspieler Ranftl bei der Austria?

via

Austria-Leihspieler Reinhold Ranftl hat sich nach dem Remis gegen den LASK zu seiner sportlichen Zukunft geäußert. „Ich habe noch drei Monate Vertrag bei der Austria, ich bin sehr glücklich hier“, sagte Ranftl nach dem Spiel im Sky-Interview. Gleichzeitig ist sich der 31-Jährige aber seiner vertraglichen Situation beim FC Schalke bewusst.

„Ich habe auf Schalke Vertrag, die Austria ist für mich jetzt eine super Chance. In drei Monaten werden wir sehen, was passiert. Wenn es so ist, dann muss ich zurück und werde auch mein Bestes für Schalke geben“, sagte Ranftl.

Nach seinem Wechsel vom LASK zu Schalke im Sommer 2021 wurde Ranftl in Deutschland aber nie wirklich glücklich, nach einem Jahr folgte die Leihe zu Austria Wien. „Ich hatte auf Schalke eine schwierige Zeit, was mich sehr geprägt hat und wo es mir auch nicht immer gut gegangen ist. Ich habe einige schlaflose Nächte gehabt und mir viele Gedanken gemacht“, verriet Ranftl.

Ranftls Vertrag beim FC Schalke läuft noch bis 2024. Sollte die finanziell klamme Austria an einer Verpflichtung interessiert sein, wäre noch eine Ablöse für den sechsfachen ÖFB-Teamspieler fällig. Dessen Marktwert liegt laut „transfermarkt.at“ aktuell bei 600.000 Euro.

