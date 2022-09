Hattrick! Son schießt Tottenham zu klarem Sieg gegen Leicester

Tottenham Hotspur konnte am 7. Spieltag der Premier League einen klaren 6:2-Sieg gegen Leicester City einfahren. Heung-min Son erzielte dabei für die Londoner gleich drei Tore (73., 84., 86.).

Für Leicester trafen Tielemans in der sechsten Minute zum 1:0 und Maddison in der 44. Minute zum zwischenzeitlich 2:2. Die Foxes befinden sich weiterhin in einem Negativtrend, von sieben Spielen gingen sechs verloren, ein Mal spielte man unentschieden, gewonnen hat man in dieser Saison noch gar nicht.

Bild: Imago