„Hauptziel“ von Alcaraz in Sphären von Djokovic vorzustoßen

Zwei Grand-Slam-Titel in diesem Jahr, vier insgesamt und das mit nur 21 Jahren: Carlos Alcaraz hat die Basis dafür gelegt, um in Zukunft vielleicht einmal in ähnliche Sphären vorstoßen zu können wie sein unterlegener Wimbledon-Finalgegner Novak Djokovic. „Das ist mein Hauptziel. Das ist im Moment mein Traum“, betonte der Spanier, der sich am Sonntag beim Rasen-Klassiker mit 6:2,6:2,7:6(4) deutlich durchsetzte. Djokovic ist mit 24 Major-Triumphen das Maß aller Dinge.

In Wimbledon kassierte der Serbe aber gegen Alcaraz die zweite Final-Niederlage in Folge nach einem Fünf-Satz-Kampf 2023. Alcaraz ist erst der sechste Profi der offenen Ära seit 1968, der direkt nach den French Open auch in Wimbledon den Titel holen konnte und dabei der jüngste, dem dies gelang. Damit behielt er auch seine „weiße Weste“ in Major-Endspielen, auch im vierten Anlauf durfte er den Pokal in die Höhe stemmen. „Es ist egal, ob ich im Alter von 21 Jahren bereits vier Grand Slams gewonnen habe. Wenn ich nicht weitermache, spielen all diese Turniere für mich keine Rolle“, sagte Alcaraz.

Er werde versuchen, weiter zu gewinnen. „Ich weiß nicht, wo meine Grenzen liegen. Ich will nicht darüber nachdenken“, ergänzte der Spanier. Er wolle einfach genießen und weiter träumen: „Schauen wir einmal, ob es am Ende meiner Karriere 25, 30, 15, vier sein werden. Ich weiß es nicht.“ Ziel sei es jedenfalls, nach einer langen Karriere „an einem Tisch“ mit den Größen zu sitzen. Dazu zählen neben Djokovic auch der Spanier Rafael Nadal (22) und der Schweizer Roger Federer (20).

Kyrgios spricht von „Wachablösung“

Gegenüber ihnen hat Alcaraz einen Vorteil, hatten diese vor ihrem 22. Geburtstag doch weniger große Titel auf dem Konto. Bei Djokovic war es nur einer wie bei Federer, bei Nadal waren es drei. Der Schweizer hat längst aufgehört, die Ära des Spaniers ist in den letzten Zügen. Somit bleibt nur noch Djokovic als aktiver Rivale. Der wird von der neuen Generation aber mehr und mehr in den Schatten gestellt. Dazu gehört auch der Südtiroler Jannik Sinner, der auch in dieser Woche das ATP-Ranking weiter vor Djokovic, der dieses Jahr noch kein ATP-Turnier gewonnen hat, und Alcaraz anführt.

„Ich denke, dass es gut ist für das Tennis, wenn neue Gesichter die großen Titel gewinnen“, betonte der Jungstar aus Murcia. Mit Australian-Open-Champion Sinner verbinde ihn eine gute Rivalität. Nick Kyrgios, vor zwei Jahren noch selbst unterlegener Finalist in Wimbledon gegen Djokovic, sprach „definitiv“ von einer „Wachablösung“.

Djokovic setzt sich „keine Grenzen“

Auch in der spanischen Presse war Ähnliches zu vernehmen. „Mit Roger Federer im Ruhestand und Rafa Nadal auf dem Weg, seine Karriere zu beenden, versetzte Carlos Alcaraz am Sonntag Novak Djokovic einen weiteren Schlag. Und damit auch dem Geist der ‚Big Three‘, die fast zwei Jahrzehnte lang mit dem Schweizer, dem Spanier und dem Serben das Welttennis auf tyrannische Weise dominierten“, hieß es in der „AS“.

Djokovic verpasste einmal mehr die Möglichkeit, mit seinem 25. Major-Titel auch an Frauen-Rekordsiegerin Margaret Court (24) vorbeizuziehen. Es wird allerdings nicht sein letzter Anlauf gewesen sein. „Ich setze mir keine Grenzen. Ich möchte so lange weitermachen und spielen, wie ich das Gefühl habe, auf diesem hohen Niveau spielen zu können“, verlautete der 37-Jährige. Als nächstes Highlight stehen die Olympischen Spiele unmittelbar bevor.

Alcaraz nach Blessuren wieder fit

„Ich habe immer noch die Absicht, an den Olympischen Spielen teilzunehmen und hoffentlich eine Chance, für mein Land um eine Medaille zu kämpfen. Warten wir ab, wie ich mich körperlich und geistig fühlen werde“, sagte Djokovic. Das Olympische Tennisturnier in Roland Garros beginnt am 27. Juli. Bisher hat Djokovic nur von 2008 eine Bronzemedaille auf der Habenseite. Damit es da Zuwachs gibt, müsse er „viel besser“ spielen als im Wimbledon-Endspiel, war sich Djokovic bewusst.

„Meine Leistung war inferior, er war der bessere Spieler, hat jeden einzelnen Schlag besser gespielt als ich es gemacht habe“, resümierte der siebenfache Wimbledon-Champion. Das Turnier kann für ihn trotzdem als Erfolg verbucht werden, war er doch nur wenige Wochen nach einem Eingriff am Knie angetreten. Auch Alcaraz war in der jüngeren Vergangenheit durch Blessuren – vom Fußgelenk über den Oberkörper bis zum Handgelenk im Schlagarm – zurückgeworfen worden. Das scheint derzeit der einzige Faktor zu sein, der ihn auf dem Weg zu weiteren Major-Triumphen ausbremsen kann.

