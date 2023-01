Hauser Neunte im Ruhpolding-Einzel – Sieg an Vittozzi

Massenstart-Weltmeisterin Lisa Hauser hat beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding im Einzel Rang neun erreicht. Die zweimalige Saisonsiegerin schoss am Donnerstag wie der Großteil der Topathletinnen einmal daneben. Nach 15 Kilometern und der Strafminute lag die Tirolerin insgesamt zwei hinter der überlegenen Siegerin Lisa Vittozzi. Die Italienerin blieb fehlerfrei und feierte nach vielen Schießproblemen in den den vergangenen Jahren ihren ersten Sieg seit Jänner 2019.

Die 27-jährige Vittozzi gewann vor den Französinnen Lou Jeanmonnot (+39,0 Sek./0 Strafrunden) und Julia Simon (+45,2/1). Letztere führt die Gesamtwertung nach ihrem fünften Podestplatz in Serie weiter an. Hauser ist nach der Hälfte der Saisonrennen Siebente.

Ihre ÖSV-Teamkolleginnen Tamara Steiner ohne Fehlschuss als 22. und Anna Juppe als 25. schafften ihre bisher besten Weltcup-Ergebnisse. Nicht am Start war Anna Gandler, die nach wie vor an einer Erkältung laboriert. Am Freitag steht die Männer-Staffel auf dem Programm, jene der Frauen folgt am Samstag. Zum Abschluss am Sonntag werden die Massenstarts ausgetragen.

(APA)/Bild: GEPA