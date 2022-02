Havertz schießt Chelsea zur Klub-WM

via

via Sky Sport Austria

Teammanager Thomas Tuchel hat dank Kai Havertz bei seiner Rückkehr auf die Bank des FC Chelsea das Finale der Klub-WM gewonnen. Der Champions-League-Sieger bezwang am Samstag in Abu Dhabi den brasilianischen Copa-Libertadores-Gewinner SE Palmeiras aus Sao Paulo mit 2:1 (1:1, 0:0) nach Verlängerung. Havertz verwandelte in der 117. Minute den entscheidenden Handelfmeter.

Vorher hatte Romelu Lukaku (55.) in der regulären Spielzeit für die Blues getroffen, die im Halbfinale gegen den saudi-arabischen Topklub Al-Hilal (1:0) ohne Tuchel hatten auskommen müssen. Tuchel war nach überstandener Corona-Infektion erst am Freitag zur Mannschaft gestoßen.

Im Finale glich Raphael Veiga (64., Handelfmeter) zwischenzeitlich für Palmeiras aus. Der Brasilianer Luan sah in der Nachspielzeit nach einer Notbremse noch die Rote Karte. Für den deutschen Welttrainer ist es nach dem Gewinn des europäischen Supercups und der Königsklasse der dritte Titel mit Chelsea seit seinem Amtsantritt im Januar 2021.

Für die Londoner ist es indessen der erste Sieg bei der Klub-Weltmeisterschaft. Der Premier-League-Klub hatte bereits 2012 im Finale gestanden und gegen Corinthians Sao Paulo 0:1 verloren, nachdem er Bayern München Champions-League-Finale in der Allianz Arena im Elfmeterschießen besiegt hatte.

(SID)

Bild: Imago