HC Innsbruck präsentiert neuen Trainer

Der HC Innsbruck hat einen Nachfolger für Headcoach Mitch O’Keefe gefunden. Die Tiroler gehen mit dem US-Amerikaner Jordan Smotherman in die nächste ICE-Saison.

Smotherman war zuletzt in der East Coast Hockey League bei den Worcester Railers tätig. Es war laut Presseaussendung die erste Eishockey-Cheftrainerstation des 37-jährigen. Als Stürmer war Smotherman vorwiegend in der AHL und in Europa aktiv.

„Ich habe viel Gutes über den Verein, die Fans und Innsbruck gehört. Ich habe mit den Haien Großes vor und kann es kaum erwarten, nach Tirol zu kommen“, wird Smotherman zitiert. Obmann Günther Hanschitz meinte: „Seine moderne Arbeitsweise und seine Philosophie passen perfekt in die Haie Familie. Als junger Coach bringt er frischen Wind und innovative Ideen mit.“

Vizemeister KAC meldete indes die Abgänge von Manuel Ganahl, der nach acht Saisonen in Klagenfurt und 502 Einsätzen den Verein im Sommer verlässt, sowie Lukas Haudum, der fünf Jahre die rote Jacke trug.

(APA)/Bild: GEPA