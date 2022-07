Heim-EM: Beach-Volleyballteams beginnen gegen Italien und Tschechien

Österreichs Beach-Volleyballerinnen bekommen es bei der Heim-Team-EM Anfang August in Wien mit Deutschland, Italien und Tschechien zu tun. Die ebenfalls in Gruppe B gelosten Männer treffen auf die Niederlande, ebenfalls Tschechien und Estland. Das ergab die Auslosung am Donnerstag.

Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig und Dorina Klinger/Ronja Klinger starten am 2. August gegen Italien in das zum zweiten Mal am Heumarkt ausgetragene Heim-Event. Robin Seidl/Philipp Waller und Martin Ermacora/Moritz Pristauz beginnen am 3. August gleichfalls in der Night Session gegen die Tschechen.

Die Gruppe A der Frauen setzt sich aus der Schweiz, den Niederlanden, Lettland und Spanien zusammen. Der Pool A bei den Männern besteht aus Norwegen mit den Olympiasiegern, Welt- und Europameistern Anders Mol/Christian Sörum sowie Italien, Polen und Deutschland.

(APA) / Bild: GEPA