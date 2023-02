Heimdebüt für Okonkwo: „Die Atmosphäre ist erstaunlich“

via

Im Bundesligaauftakt kann Okonkwo nicht nur sein Heimdebüt vor den Grazer Fans genießen sondern auch den ersten Heimsieg mitnehmen. Den entscheidenden Treffer vor 15.517 Zuschauern in Graz erzielte der eingewechselte David Affengruber erst in der Nachspielzeit per Kopf. (Spielbericht+VIDEO-Highlights)

„Die Atmosphäre ist erstaunlich“, verrät der Nachfolger von Siebenhandl im Sky Interview und ist der Meinung die Unterstützung der Fans hat einen großen Teil dazu beigetragen, dass sie letztendlich gegen Rapid gewonnen haben.