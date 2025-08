Heimniederlage gegen Brügge: Dämpfer für Salzburgs CL-Hoffnungen

Die Chancen des FC Salzburg auf den Einzug in die Ligaphase der UEFA-Champions-League sind deutlich gesunken. Am Mittwoch erlitt Österreichs Vizemeister im Hinspiel der 3. Qualifikationsrunde zuhause gegen Club Brügge nach einem späten Tor Romeo Vermants (75.) eine 0:1-Niederlage, muss seine Ambitionen nach einem lange auf Augenhöhe geführten Duell aber noch nicht gänzlich ad acta legen.

Gelingt es, die Angelegenheit noch zu drehen, warten im finalen Play-off-Duell vermutlich die Glasgow Rangers. Die Schotten gewannen das Heimhinspiel gegen Viktoria Pilsen bereits am Dienstag mit 3:0. Schon mit dem Einzug in die 3. Qualirunde hatte sich Salzburg einen Fixplatz in der Ligaphase der Europa League gesichert.

Brügge spielt, Salzburg gefährlicher

Die Salzburger nahmen im Vergleich zum 1:1 gegen Brann Bergen eine Woche davor nur eine Veränderung vor. Weil Stürmer Karim Onisiwo leicht angeschlagen war, rückte Nene neben Yorbe Vertessen nach vor und wurde im Mittelfeldzentrum an der Seite von Mads Bidstrup durch Soumaila Diabate ersetzt.

Vertessen war es, der den offensiven Aktionen der giftigeren Hausherren die meiste Gefahr verlieh. Früh im Spiel lieferte er die schöne Vorarbeit für Maurits Kjaergaard, der Goalie Simon Mignolet zu einer Parade zwang (11.). Einmal wurde der Belgier im Strafraum geblockt (29.), nach Stanglpass von Frans Krätzig, verfehlte er aus rund elf Metern das Tor relativ knapp (32.). Linksverteidiger Krätzig selbst hatte kurz vor der Pause das 1:0 am Fuß, agierte aber zögerlich und konnte so von Mignolet noch gestoppt werden (39.).

Brügge kam in zweiter Hälfte auf

Belgiens Vizemeister Brügge, weiter ohne Mittelfeldstar Ardon Jashari, der am Mittwoch für rund 40 Mio. Euro zu AC Milan wechselte, verzeichnete zwar mehr Ballbesitz, dieser beschränkte sich aber auf die ungefährlichen Zonen. Erst im Finish der ersten Hälfte stellte sich Hugo Vetlesen mit einem geblockten Schuss im Strafraum vor (35.), Goalie Alexander Schlager entschärfte einen unangenehmen Schuss von Vermant (41.).

Am vorläufig gefährlichsten wurde der vielfache CL-Teilnehmer aber nach der Pause, als sich Salzburg mehr Spielanteile gekrallt hatte. Erst zischte ein Köpfler des unbedrängten Brandon Mechele über das Tor (58.), wenig später musste sich Schlager gegen Ludovit Reis strecken. Der Abpraller wurde zum bedrohlichen Stanglpass, der aber durch den Fünfer rollte (62.). Zu Beginn der Schlussphase war Schlager aus spitzem Winkel gegen Christos Tzolis am Posten (72.).

Salzburgs Schlussoffensive unbelohnt

Salzburgs erster guter Abschluss in der zweiten Hälfte war ein Volley Sota Kitanos über das Tor (68.), viel mehr hatte man offensiv lange nicht beizutragen. Vielmehr verstärkten die Gäste ihre Bemühungen weiter, das 1:0 kündigte sich regelrecht an. Als Vermant eine unbedrängte Flanke von Bjorn Meijer eingeköpfelt hatte, war es passiert.

Doch Salzburg dreht noch einmal auf. 12.782 Zuschauer erlebten eine hitzige Schlussphase, in der die Gastgeber durchaus den Ausgleich am Fuß hatten. Mignolet erwies sich aber als Fels in der Brandung, der gegen Diabate (77.) und Dorgeles Nene (80.) ebenso den Sieg festhielt, wie er eine Top-Doppelchance durch Petar Ratkov und schließlich wieder Nene vereitelte (82.).

