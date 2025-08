Sturm-Gegner in CL-Playoffs fix – Salzburgs mögliche Gegner stehen fest

Der SK Sturm Graz und der FC Salzburg kennen ihre möglichen Gegner in den Champions-League-Playoffs.

Österreichs Fußball darf wie in der vergangenen Saison mit zwei Clubs in der Ligaphase der Champions League spekulieren. Zumindest lässt die am Montag in Nyon erfolgte Auslosung Sturm Graz und Salzburg hoffen. Meister Sturm trifft auf den norwegischen Champion FK Bodø/Glimt. Wenn sich Salzburg in der dritten Qualifikationsrunde gegen Club Brügge durchsetzt, wartet der Rangers FC oder Viktoria Pilsen auf die „Bullen“.

Spieltermine des Champions-League-Playoffs sind der 19./20. and 26./27. August 2025. Sturm tritt zuerst beim Europa-League-Überraschungs-Halbfinalisten in Norwegen an, auch Salzburg würde das Hinspiel in der Fremde bestreiten. Beide Klubs sind bereits fix in der Europa-League-Ligaphase, sollte der Einzug in die Champions League nicht gelingen.

Die Playoff-Duelle in der Übersicht:

Meisterweg:

Ludogorets Razgrad / Ferencvaros Budapest – KF Shkendija / Qarabag FK

Lech Posen / Roter Stern Belgrad – Dynamo Kiew / Pafos FC

FK Bodø/Glimt – SK Sturm Graz

Celtic Glasgow – Kairat Almaty / Slovan Bratislava

FC Basel – Malmö FF / FC Kopenhagen

Ligaweg:

Feyenoord Rotterdam / Fenerbahce Istanbul – OGC Nizza / Benfica Lissabon

Rangers FC / Viktoria Pilsen – FC Salzburg / Club Brügge

(APA/Red.)

Fotos: GEPA