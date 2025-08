Club Brügge hat vor dem Duell mit Red Bull Salzburg eine Niederlage kassiert.

Der belgische Vizemeister musste sich am Freitag in der heimischen Fußball-Meisterschaft beim KV Mechelen 1:2 (0:1) geschlagen geben. Brügge gastiert am Mittwoch (19.00 Uhr) im Hinspiel der dritten Champions-League-Qualifikationsrunde in Wals-Siezenheim. Das Rückspiel im Kampf um den Einzug ins Play-off steigt am 12. August in Brügge.

(APA) / Artikelbild: Imago