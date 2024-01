Deutliche Heimpleite für Wild mit Rossi gegen Coyotes

Die Minnesota Wild mit Marco Rossi haben am Samstag (Ortszeit) in der NHL eine empfindliche 0:6-Heimpleite gegen die Arizona Coyotes bezogen. Für das Team des Stürmers aus Vorarlberg war es die achte Niederlage in den jüngsten neun Spielen. Rossi wartet seit mittlerweile vier Partien auf einen Scorerpunkt. Arizonas Nick Bjugstad glänzte hingegen mit einem Tore-Hattrick.

Edmonton stellte unterdessen durch den zehnten Sieg in Serie einen neuen Club-Rekord auf. Die Oilers bezwangen die Montreal Canadiens 2:1 nach Verlängerung.

(APA) / Bild: Imago