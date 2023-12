Heimsieg gegen Freiburg! West Ham stürmt zum Gruppensieg

West Ham United krönt eine starke Gruppenphase mit einem souveränen 2:0-Sieg gegen den SC Freiburg und holt sich damit den Gruppensieg vor den Breisgauern.

Die Tore für die Hammers erzielten Mohammed Kudus in der 14. Minute und Edson Alvarez in der 42. Spielminute. Michael Gregoritsch stand beim SCF in der Startelf und wurde in der 56. Minute durch Junior Adamu ersetzt.

Die Tore im VIDEO:

1:0 – Kudus (14.)

2:0 – Alvarez (42.)

(Red.)/Bild: Imago