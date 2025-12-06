Die Wiener Austria überwintert in der ADMIRAL Frauen-Bundesliga an der Tabellenspitze, drei Zähler vor dem SKN St. Pölten. Die Wienerinnen gewannen am Samstag in der abschließenden Runde 2:0 gegen Sturm Graz, die Titelverteidigerinnen aus Niederösterreich siegten ihrerseits 4:0 bei Neulengbach. Hinter dem Duo liegt Sturm bereits zehn Punkte zurück auf dem dritten Platz. Die erste Frühjahrsrunde ist am 21. und 22. Februar angesetzt.

Dominika Skorvankova (35.) und Tatjana Weiss (81.) trafen in Wien-Favoriten für die Austria, die ihr Gehäuse erneut sauber hielt. In 13 Runden haben die Austrianerinnen nur drei Gegentore zugelassen. Für St. Pölten waren Carina Brunold, Izabela Krizaj, Victoria Laino und Ludmila Matavkova erfolgreich.

(APA) / Bild: GEPA