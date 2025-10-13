Heimsieg und Handgemenge! Überragender Mahomes & Chiefs schlagen Lions

Ein glänzend aufgelegter Patrick Mahomes hat den Detroit Lions in der NFL die zweite Saisonniederlage zugefügt. Der Star-Quarterback von den Kansas City Chiefs führte sein Team mit insgesamt vier Touchdowns zu einem 30:17-Heimsieg. Die Chiefs stehen nach einem wechselhaften Saisonstart damit bei einer Bilanz von drei Siegen und drei Niederlagen.

Nach zuvor vier Siegen in Folge konnte Quarterback Jared Goff (zwei Touchdowns, 203 Yards) die Niederlage nicht verhindern. Das lag vor allem an Mahomes, der drei Touchdown-Pässe warf und einmal selbst in die Endzone lief. Für die formstarken Chiefs war es der dritte Sieg in den vergangenen vier Spielen.

Die Lions zeigten sich im Anschluss als schlechte Verlierer. Detroits Safety Brian Branch verweigerte Mahomes zunächst den Handschlag und schlug dann JuJu Smith-Schuster mit der Hand ans Helm-Gitter – eine folgende Rudelbildung konnte nur mit Mühe wieder aufgelöst werden. Mahomes blieb aber cool. „Wir spielen das Spiel zwischen den Pfiffen“, sagte er bei NBC: „Sie können alle außerschulischen Aktivitäten machen, die sie wollen, aber wir spielen das Spiel zwischen den Pfiffen.“ Sein Team habe „großartig“ gespielt, so Mahomes: „Wir werden diesen Schwung mitnehmen.“

Die Tampa Bay Buccaneers führten ihren starken Saisonstart derweil fort und feierten durch ein 30:19 gegen die San Francisco 49ers den fünften Sieg. Die Green Bay Packers bezwangen die Cincinnati Bengals 27:18.

