Heimspektakel gegen Newcastle: Liverpool verteidigt Tabellenführung

Der FC Liverpool hat seine Tabellenführung in der Premier League am 20. Spieltag erfolgreich verteidigt. Gegen Newcastle United feierten die „Reds“ einen spektakulären 4:2-Heimerfolg. Superstar Mohamed Salah überragte – trotz verschossenem Elfmeter – mit einer starken Leistung und einem Doppelpack.

Bereits in der torlosen ersten Halbzeit waren die Gastgeber deutlich überlegen. Salah vergab die große Chance auf die verdiente Führung in Minute 22 vom Punkt. Erst in der 49. Minute konnte der Ägypter mit dem Führungstreffer für Liverpool den Bann brechen. Wie aus dem Nichts fiel nur kurz darauf jedoch der Ausgleich: Alexander Isak konnte einen schnell gespielten Angriff für Newcastle vollenden (54.).

Curtis Jones (74.) und Cody Gakpo (78.) brachten Liverpool eine Viertelstunde vor Schluss dann doch auf die Siegerstraße. Bei beiden Treffern hatte Salah seine Füße im Spiel. Newcastle-Verteidiger Sven Botman brachte die Gäste zwar nach einer Ecke per Kopf noch einmal heran (81.), Salah setzte jedoch per Elfmeter in Minute 86 den Schlusspunkt. Während des gesamten Spiels hatten die „Reds“ mehr Chancen, am Ende stand ein „Expected Goals“-Wert von 7.3.

Das Team von Trainer Jürgen Klopp ist seit 13 Ligaspielen ungeschlagen und führt die Tabelle der Premier League nach 20 Spieltagen mit 45 Punkten an. Newcastle steht nach der Niederlage auf Rang neun.

Salah hält nun bei 151 Treffern in der Premier League und rückte damit in die Top 10 der erfolgreichsten Torschützen der Liga auf.

Die Tore im VIDEO:

1:0 – Mohamed Salah (49.)

1:1 – Alexander Isak (54.)

2:1 – Curtis Jones (74.)

3:1 – Cody Gakpo (78.)

3:2 – Sven Botman (81.)

4:2 – Mohamed Salah (86.)

(APA/Red.) / Bild: Imago