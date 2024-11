Heimspiel für Felix Gall bei Tour of the Alps 2025

Für Felix Gall wird die nächstjährige Tour of the Alps vom 21. bis 25. April teilweise zu einem Heimspiel.

Denn die letzten beiden Etappen der grenzüberschreitenden Radrundfahrt führen durch seine Osttiroler Heimat. Das vierte Teilstück beginnt in Sillian und endet nach einem Italien-Abstecher in Obertilliach. Am letzten Tag ist Lienz Start- und Zielort. Das wurde am Donnerstag bei der Streckenpräsentation am Gardasee bekanntgegeben.

Gall erklärte die im Trentino beginnende Tour zum Höhepunkt seiner ersten Saisonhälfte. Zuletzt bestritt er die Rundfahrt 2022 und wurde Sechster. „Ich erwarte ein großes Spektakel in meiner Heimat. Es ist mein Trainingsgebiet und ich bin hier täglich unterwegs. Auch deshalb verspüre ich eine extreme Vorfreude. Die Etappenprofile – vor allem auch jene der letzten beiden Tage in Osttirol – gefallen mir sehr gut“, betonte der Tour-de-France-Etappensieger des Vorjahres.

(APA) / Bild: GEPA