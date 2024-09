Heißer Kandidat! Ibrahimovic kontaktiert Terzic

Zuerst war er bei der AS Roma im Gespräch, nun führt die nächste heiße Spur nach Italien: Edin Terzic steht nach Sky-Infos auf der Liste der AC Milan – Kontakt zu Zlatan Ibrahimovic besteht bereits!

Ex-Milan-Star Zlatan Ibrahimovic hat nach Sky-Informationen Edin Terzic und dessen Umfeld kontaktiert. Die Sturm-Legende arbeitet aktuell als Chef-Berater bei den Rossoneri. Der ehemalige BVB-Coach ist ein heißer Kandidat bei Milan, wenn Noch-Trainer Paulo Fonseca fliegt.

Terzic war gegen Liverpool in San Siro

Der Portugiese steht in der Kritik, Milan ist mit nur fünf Punkten aus vier Spielen Zehnter in der Liga, zum Auftakt in die Champions League verlor der Klub gegen den FC Liverpool. Das Derby am Wochenende gegen Inter ist entscheidend für die Zukunft Fonsecas.

Terzic genießt nach der starken Champions-League-Saison im Ausland einen guten Ruf, zuletzt war auch bei AS Roma Thema, die nun aber einen anderen Favoriten für den Ersatz von Daniele De Rossi haben.

Terzic war nach Informationen von Sky am Dienstag im San Siro und schaute das Spiel gegen Liverpool live im Stadion.

(Patrick Berger – skysport.de)

Bild: Imago