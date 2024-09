Trotz Blitz-Gegentor: Liverpool feiert Auftaktsieg bei Milan

Der FC Liverpool ist trotz eines Fehlstarts mit einem souveränen Auswärtssieg bei der AC Milan in die Champions League gestartet. Die „Reds“ drehten einen frühen Rückstand noch zu einem klaren 3:1-(2:1)-Erfolg.

Der US-Amerikaner Christian Pulisic brachte die Gastgeber nur nach knapp drei Minuten mit 1:0 in Führung. Zwei Liverpool-Tore nach Standard-Situationen brachten aber noch vor der Pause die Wende. Das Innenverteidiger-Duo Ibrahima Konate (23.) und Virgil van Dijk (41.) trafen per Kopf.

Schock für Milan – Szoboszlai sichert Liverpool-Sieg

Kurz nach der Pause musste Milan auch einen Schock verkraften. Stammkeeper Mike Maignan musste nach einer Kollission mit Innenverteidiger Fikayo Tomori in der 51. Minute verletzt vom Feld. Für ihn kam der Nachwuchskeeper Lorenzo Torriani aufs Feld. Und nur eine Viertelstunde später musste der 19-Jährige bereits wieder hinter sich greifen. Ex-Salzburger Dominik Szoboszlai sorgte mit einem schön herausgespielten Treffer für die endgültige Entscheidung (67.).

Liverpool-Coach Arne Slot darf sich an seinem 46. Geburtstag also über eine gelungene Premiere in der neuen Königsklasse freuen. Milan-Stürmer Rafael Leao traf in der letzen Aktion noch den Pfosten (90. + 5), ein Treffer gelang den Italienern in der Schlussphase aber nicht mehr.

Tragischer Unfall vor Partie

Im Vorfeld der traditionsreichen Begegnung, die bereits zweimal im Finale der Champions League ausgetragen wurde (2005 und 2007), war es zu einem tragischen Verkehrsunfall gekommen: Am Dienstagmorgen kam der LFC-Fan Philip Dooley in Bergamo ums Leben, teilten die Reds mit, die „zutiefst betrübt“ seien. Verantwortliche beider Teams legten in Gedenken Blumen nieder auf seinem Sitzplatz, Liverpool trug zudem Trauerflor.

Alle Tore im VIDEO

1:0 – Pulisic (3.)

1:1 – Konate (23.)

1:2 – Van Dijk (41.)

1:3 – Szoboszlai (67.)

