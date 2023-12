Herbstsaison-Rückblick: Das waren die „Flankenkönige“ der Liga

Die Herbstsaison in der ADMIRAL Bundesliga ist beendet, 17 von 32 Runden sind gespielt. Sky Sport Austria wirft einen Blick auf die wichtigsten Werte und Statistiken vom Herbst. Heute im Fokus: Die Spieler mit den meisten Flanken im Herbst.



„Flankenkönig“ in der Herbstsaison war Altach-Profi Leonardo Lukacevic mit einem Ligabestwert von 91 Flanken. Mit deutlichem Abstand dahinter folgen Austria-Profi Reinhold Ranftl und Lukacevic-Teamkollege Christian Gebauer. Dass zwei Altacher in dieser Kategorie in den Top 3 aufscheinen, ist nur auf den ersten Blick etwas überraschend. Mit Atdhe Nuhiu haben die beiden Altacher Flügelspieler schließlich einen geeigneten Zielspieler im Zentrum.

2248 52 Leonardo Lukacevic Position Verteidigung Verein CASHPOINT SCR Altach

