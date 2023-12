Herbstsaison-Rückblick: Die „Foulkönige“ der Liga

Die Herbstsaison in der ADMIRAL Bundesliga ist beendet, 17 von 32 Runden sind gespielt. Sky Sport Austria wirft einen Blick auf die wichtigsten Werte und Statistiken vom Herbst. Heute im Fokus: Die Spieler mit den meisten Foulspielen.

„Spitzenreiter“ in dieser Statistik ist Altach-Angreifer Atdhe Nuhiu mit 41 Foulspielen. Der 1,97 Meter große Mittelstürmer wird aufgrund seiner enormen Physis von seinen Altacher Kollegen mit langen Bällen/Flanken gesucht und ist daher in zahlreiche intensive Duelle verwickelt. In der Herbstsaison sah Nuhiu zwei Gelbe und eine Gelb-Rote Karte.

2935 Atdhe Nuhiu Position Angriff Verein CASHPOINT SCR Altach

Bildergalerie: Die Spieler mit den meisten Fouls in der Herbstsaison

Bild: GEPA