Hernandez verpasst Rückspiel gegen Dortmund und EM

Der französische Fußball-Nationalspieler Lucas Hernandez hat sich im Champions-League-Spiel von Paris Saint-Germain bei Borussia Dortmund (am Dienstag ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – streame das Spiel mit dem Sky X-Traumpass) schwer verletzt und wird die EM im Sommer verpassen.

Der 28-Jährige erlitt laut PSG-Angaben im Halbfinal-Hinspiel (0:1) am Mittwochabend einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie. Der Abwehrspieler soll „in den nächsten Tagen“ operiert werden.

Damit wird der frühere Profi von Bayern München nicht nur im Rückspiel am kommenden Dienstag (am Dienstag ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – streame das Spiel mit dem Sky X-Traumpass) gegen den BVB fehlen, auch der französische Nationaltrainer Didier Deschamps muss Hernandez bei der EM in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli) ersetzen. Hernandez fehlt somit auch beim Gruppenspiel von Frankreich gegen das ÖFB-Team am 17. Juni.

Bei Gegentreffer: Hernandez gegen BVB verletzt ausgewechselt

Hernandez hatte sich im Zweikampf beim BVB-Führungstreffer durch Niclas Füllkrug (36.) verletzt. Nach einer Behandlungspause spielte er zunächst weiter, musste kurz darauf in der 42. Minute aber ausgewechselt werden.

Dortmund gegen PSG – die Highlights vom Halbfinal-Hinspiel

Für Hernandez ist es die nächste schwere Verletzung seiner Karriere. Bei der WM 2022 in Katar hatte er im ersten Gruppenspiel der Franzosen einen Kreuzbandriss im rechten Knie erlitten, im Juni 2023 feierte er sein Comeback für die Bayern. Wenige Wochen später wechselte Hernandez nach Paris.

(SID) / Bild: Imago