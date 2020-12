Hertha BSC überrascht mit Fahnenaktion vor Berliner Derby

via

via Sky Sport Austria

Hertha BSC hat seine Fans mit einer stadtweiten Fahnenaktion auf das Derby gegen Union Berlin eingestimmt. Vor der Partie am Freitag weht in allen zwölf Berliner Bezirken insgesamt eine gut fünfstellige Anzahl an Hertha-Flaggen.

Die Aktion des Klubs läuft unter dem Motto “Wo die Fahnen blau-weiß weh’n” und die Flaggen dürfen gerne von den Fans mitgenommen werden.

Die Fahnen wurden von mehr als 100 Personen in allen zwölf Berliner Bezirken verteilt, da Hertha BSC sich als Verein für ganz Berlin versteht, wie der Klub auf Sky Nachfrage erklärte.

Das Derby im Olympiastadion findet wegen der Corona-Pandemie am Freitagabend ohne Zuschauer statt. Hertha steht vor dem Derby in der Bundesliga-Tabelle mit acht Punkten auf Platz 13, Union ist mit 16 Zählern Sechster.

(SID)

Bild: Hertha BSC privat