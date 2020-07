Herzerwärmende Geste: Henderson überreicht Minamino Premier-League-Trophäe

Liverpool-Kapitän Jordan Henderson zeigte bei der Meisterfeier seine Führungsqualitäten, als er Takumi Minamino half, die Premier-League-Trophäe während der Feierlichkeiten in die Höhe stemmen zu können.

Nach dem beeindruckenden 5:3-Heimsieg über den FC Chelsea war es endlich soweit. Der FC Liverpool bekam die Premier-League-Trophäe überreicht. Ex-Salzburg-Profi Takumi Minamino zeigte sich bei der Meisterfeier sehr zurückhaltend. Nachdem er weder ein Tor beigesteuert noch in der höchsten Spielklasse assistiert hatte, wurde er entdeckt, wie er sich vom Rampenlicht fernhielt, als seine Teamkollegen den Pokal hoben.

Aber Jordan Henderson zeigte seine Führungsqualitäten, als er einen Arm um Minamino legte und ihn ermutigte, sich zu engagieren und den Pokal zu holen. Der Japaner wurde später mit einem strahlenden Grinsen dargestellt, als er die Trophäe in der Hand hielt und seine Medaille trug.

Die LFC-Fans lobten in den sozialen Medien Jordan Henderson für seine Geste.

#Henderson showing he’s a gent & true leader with #Minamino last night! Great example of what a leader is! #Liverpoolchampions — Chris Carey (@c_carey) July 23, 2020

Watching the #LFC trophy presentation and noticed #Minamino standing on the edge and not really getting involved. Jordan #Henderson then went over, put his arm around him and got him involved in celebrations. Small but significant and a sign of a good captain #Liverpoolchampions — Eddie McAteer (@eddie_mcateer) July 22, 2020

See what sort of captain #Hendo is there…. went over to #Minamino stood on the fringe and sent him in to get a lift of the trophy. #LFC #class — Sam Vitty (@samvitty) July 22, 2020

Minamino clearly struggling to integrate, looked awkward and scared to death of trophy, Hendo saw it, included him, took him to lift it. Captain, Leader, Legend. #Liverpoolchampions #Henderson #YNWA — Tom Smith (@Tom07Smith) July 22, 2020

Beitragsbild: Getty