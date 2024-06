Herzog warnt ÖFB-Team: „Ist mir im Moment zu euphorisch“

Sky-Experte Andreas Herzog hat wenige Tage vor Start der Europameisterschaft eine eindringliche Warnung ans ÖFB-Team geschickt.

„Die Gefahr ist momentan, dass man unrealistisch wird. Wichtig wird sein, gegen Frankreich zumindest einen Punkt zu holen. Dann sind wir gut im Turnier drin und können es in die K.O.-Phase schaffen. Es ist mir im Moment zu euphorisch. Das haben wir in Österreich oft erlebt. Es gibt ein paar Topfavoriten und ein paar Geheimfavoriten und dazu gehören wir nicht. Sollten wir eine Runde weiterkommen, wäre das ein Wahnsinnserfolg“, sagte Herzog im Sky-Podcast „DAB | Der Audiobeweis Spezial: EURO 2024“ über die aktuelle Euphorie rund um das Nationalteam.

In den vergangenen Spielen habe das ÖFB-Team den Spielverlauf oftmals auf seiner Seite gehabt. „Die Mannschaft war immer sofort da und das 1:0 ist immer nach dem ersten oder zweiten Torschuss gefallen. Wenn das bei der EM klappt, sind wir sicher in der K.O.-Phase. Es wird aber auch ein Spiel geben, in dem wir in den Rückstand geraten. Wenn wir dann das Spiel machen müssen, wenn der Gegner verteidigt, werden wir sehen, ob wir uns auch im Ballbesitz verbessert haben“, so Herzog weiter.





In der Hammergruppe D mit Frankreich, Polen und der Niederlande sieht der 55-Jährige den Zusammenhalt als Schlüssel zum Erfolg.

„Von der individuellen Klasse sind wir nicht die beste Mannschaft in der Gruppe aber vom Teamgeist her könnten wir es sein. Der zweite Platz wäre in der Gruppe eine coole Geschichte. Im Notfall nehmen wir den dritten Platz auch, wenn wir damit weiterkommen“, meinte Herzog.

Harte Rangnick-Kritik für Herzog „ein gutes Zeichen“

Die ungewöhnlich harte Kritik von Teamchef Ralf Rangnick nach dem Remis in der Schweiz hält der 103-fache ÖFB-Teamspieler für ein positives Signal: „Wir spielen in der Schweiz 1:1 und Ralf Rangnick ist nicht zufrieden. Das ist ein gutes Zeichen. Da wissen die Spieler, wir dürfen keinen Millimeter nachlassen und am Limit marschieren, sonst bekommen wir Probleme. So kannst du dich in das Turnier reinkämpfen.“

Bei der Frage nach dem EM-Titel hat Herzog besonders vier Nationen im Auge. „Portugal hat sehr spannende Spielertypen. Frankreich ist natürlich ein Favorit. Bei den Engländern sagt man, sie haben die beste Liga, aber da dominieren nicht die Engländer sondern die Legionäre, die sie holen. Deutschland ist ein Favorit. Wenn Wirtz, Havertz und Musiala nach vorne funktionieren, dann spielen sie einen Superfußball und dann können sie einen Titel holen“, sagte er.

