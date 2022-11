Herzog zu kurioser Szene von Marseille-Trainer: „Das war fahrlässig“

via

via Sky Sport Austria

Olympique Marseille verliert trotz Führung mit einem 1:2 gegen Tottenham Hotspur. Die Londoner drehen das Spiel und erzielen durch einen Konter von Hojbjerg in der 95. Minute den finalen Treffer. Marseille Trainer Igor Tudor sah das Unheil kommen und konnte vor lauter Emotionen nicht am Spielfeldrand stehen bleiben. Sky-Experte Andreas Herzog zu dieser Szene: „Er war ja ehemaliger Verteidiger und am liebsten wäre er selbst reingerannt. […] Das war fahrlässig, dass muss man schon ehrlich sagen.“