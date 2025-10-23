„He’s home!“ – Messi verlängert bei Inter Miami

Fußball-Weltstar Lionel Messi bleibt seinem Klub Inter Miami in der nordamerikanischen Profiliga MLS treu. Der 38 Jahre alte Argentinier hat seinen zum Jahresende auslaufenden Vertrag verlängert. Das gaben die Liga und Inter am Donnerstag bekannt. Über die neue Vertragslaufzeit wurden zunächst keine Angaben gemacht, der Nachrichtenagentur AFP zufolge bleibt Messi bis Ende 2028.

Die Verkündung erfolgte mit einem emotionalen, 64-sekündigen Video unter dem Titel „He’s home“ (Er ist zu Hause) im Netz. Darin ist zu sehen, wie Messi die Vertragsunterlagen durchblättert, ehe er unterschreibt und dann sichtlich zufrieden lächelt.

Die Kamera reißt auf und gibt den Blick frei auf die Stadionbaustelle, in deren Mitte Messi Platz genommen hat. Sein Klub will den neuen, eine Milliarde Dollar teuren Miami Freedom Park 2026 eröffnen – mit Messi, wie jetzt klar ist. Am Ende des Clips steht der Schriftzug „Freedom to Dream“ (Freiheit, zu träumen) über der Baustelle, das „to“ verwandelt sich in Messis Rückennummer „10“.

Messi als MVP gekürt

Messi war im Sommer 2023 von Paris Saint-Germain in die USA und dort zu der Franchise gewechselt, die unter anderem David Beckham gehört. In 82 Spielen hat er 71 Tore erzielt und 37 weitere vorbereitet, damit ist er Inters Rekordtorschütze.

2023 gewann er mit Miami den Leagues Cup, verpasste aber die Play-offs. Nach dem Gewinn des MLS Supporters‘ Shield 2024 war in der Postseason schon in der ersten Runde Schluss, Messi wurde aber zum besten Spieler gekürt (MVP).

In dieser Saison trifft Miami als drittbestes Team der Liga in Runde eins auf den Nashville SC. Mit 29 Toren in 28 Spielen der Hauptrunde ist Messi Torschützenkönig.

(SID)/Bild: Imago